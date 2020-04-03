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حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

تحرير:هالة صقر ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا السبت، حارا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، بالقاهرة الكبرى، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي الوجه البحري سيكون الطقس حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة. وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة. وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.
ويشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا. وحالة البحرالمتوسط ستكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، مع إرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين. درجات الحرارة المتوقعة غدًا: القاهرة
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انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
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بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
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بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
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بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
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طقس (3)

معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

«برد وأمطار ورياح».. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، سيكون مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة .
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس دافئ على القاهرة، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلا على كافة الأنحاء، إذ تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل إلى حد الضباب على الضبعة والعلمين والإسكندرية وكامل الدلتا والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والواحات بالكامل. كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على الإسكندرية، وكامل الدلتا، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، والبحر الأحمر، وشمال ووسط الصعيد.
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