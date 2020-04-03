حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس السبت

تحرير:هالة صقر ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا السبت، حارا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، بالقاهرة الكبرى، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي الوجه البحري سيكون الطقس حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة. وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة. وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

ويشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا. وحالة البحرالمتوسط ستكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، مع إرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين. درجات الحرارة المتوقعة غدًا: القاهرة