جريمة

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
أرشيفية
أرشيفية
لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع جمال .ع 47 عاما ومقيم بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من قطار القاهرة _طنطا بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب عربة القطار. وتولى رجال الإسعاف انتشال الجثمان
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«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.
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إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
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ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
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مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
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بينهم 8 أطفال.. إصابة 18 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي المار على مركز ملوي جنوبي المنيا، مساء اليوم السبت، حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 18 شخصًا من بينهم 8 أطفال، تم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 18 مصابا إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.
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النيابة: الحبس وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات

أصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا إلحاقاً لبيانها السابق حول تصدِّيها للأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد، فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالا لنصوص مواد قانون العقوبات؛ ونوهت في البيان بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
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مفاجأة.. المتهم الرئيسي في حادث «الإقليمي» هارب

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، مفاجأة في حادث دهس "تريلا" لـ14 سيارة متوقفة على جانب الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف جنوب المحافظة، مساء الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين، وقالت المصادر إن المتهم المضبوط ليس قائد التريلا بل مساعده "التباع"، وأن مأموريات من مباحث الصف نشرت أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها بعد تحديد هويته وتتبع خط سير هروبه بعد وقوع الحادث، ولفتت المصادر إلى أنه تم إيفاد عدة مأموريات لسرعة ضبط المتهم.
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ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
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