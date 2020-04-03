مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

أرشيفية

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع جمال .ع 47 عاما ومقيم بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من قطار القاهرة _طنطا بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب عربة القطار. وتولى رجال الإسعاف انتشال الجثمان