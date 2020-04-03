إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٧ م

أرشيفية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث مروري بناحية كوبري كبيش دائرة الصالحية الجديدة، أسفر عن إصابة 10 من عمال اليومية بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابون إلي مستشفي الصالحية، لإسعافهم وجاري تحرير محضر بالواقعة. تبين