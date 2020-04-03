تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

تحرير:هالة صقر ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٨ م

مدافن

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.

وأكدت الصحيفة، أن الجنازة، شهدت حضورا حاشدا للقرويين الذين خرقوا قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، من أجل الحضور. وقالت ابنته، سيفورا ليتسواكا "كان والدي في السابق رجل أعمال ثريا وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، لكنه مر بأوقات صعبة في النهاية، وفقدها جميعها، وقبل نحو عامين اشترى لنفسه سيارة

وأكدت الصحيفة، أن الجنازة، شهدت حضورا حاشدا للقرويين الذين خرقوا قواعد الحجر الصحي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، من أجل الحضور.



وقالت ابنته، سيفورا ليتسواكا "كان والدي في السابق رجل أعمال ثريا وكان لديه أسطول من سيارات مرسيدس، لكنه مر بأوقات صعبة في النهاية، وفقدها جميعها، وقبل نحو عامين اشترى لنفسه سيارة مرسيدس بنز مستعملة ولم يمض وقت طويل قبل أن تتدهور حالته، لكنه كان يقضي الكثير من وقته فيها خارج المنزل".



وأضافت ليتسواكا، أن والدها لم يكن قادرا على قيادة السيارة،، ولكنه كان سعيدا وقضى معظم وقته جالسا خلف الدركسيون، وأوصى قائلا "عندما يحين وقت وفاتي أريد أن أدفن فيها".