العاصمة تكافح كورونا..حملة إخلاء وتعقيم بجراج العتبة

تحرير:هالة صقر ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

العتبة

شنت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملة لإخلاء محيط منطقة جراج العتبة، ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة، من جميع الباعة الجائلين المتواجدين هناك، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكدت خالد عبد العال محافظة القاهرة في بيان له، أنه تم تطهير وتعقيم محيط تلك المناطق بالكامل، للوقاية من الفيروس، مشددا على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتطهير والتعقيم، تجنبا لانتقال العدوى.

وأضاف المحافظ، أن عمليات التطهير والتعقيم تتضمن الشوارع والميادين وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق، بصفة دورية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من الفيروس. وقامت أجهزة حي الموسكي، بتطهير وتعقيم مبني البريد الرئيسي بالعتبة، تزامنا