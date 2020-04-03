بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

تحرير:محمد مصباح ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

القرية

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.

وانتقلت "التحرير" إلى القرية بعد اتخاذ الإجراءات الوقائي اللازم، وتبين أنها تقع على مدخل مدينة الإسماعيلية، إذ أنها عبارة عن منطق زراعية بها ما يقرب من 60 منزلًا وتضم 200 شخص، ولها أيضًا مدخ بين الزرعات، ويتوسطها كوبري يفصل بين القرية والطريق المقابل لها. وكشف أحد أهالي القرية، أن الأجهزة الأمنية