سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

تحرير:محمد مصباح ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
القرية
القرية
على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
وانتقلت "التحرير" إلى القرية بعد اتخاذ الإجراءات الوقائي اللازم، وتبين أنها تقع على مدخل مدينة الإسماعيلية، إذ أنها عبارة عن منطق زراعية بها ما يقرب من 60 منزلًا وتضم 200 شخص، ولها أيضًا مدخ بين الزرعات، ويتوسطها كوبري يفصل بين القرية والطريق المقابل لها. وكشف أحد أهالي القرية، أن الأجهزة الأمنية
اقرأ المزيد
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
ميدان-العتبة

العاصمة تكافح كورونا..حملة إخلاء وتعقيم بجراج العتبة

شنت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملة لإخلاء محيط منطقة جراج العتبة، ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة، من جميع الباعة الجائلين المتواجدين هناك، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكدت خالد عبد العال محافظة القاهرة في بيان له، أنه تم تطهير وتعقيم محيط تلك المناطق بالكامل، للوقاية من الفيروس، مشددا على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتطهير والتعقيم، تجنبا لانتقال العدوى.
اقرأ المزيد من الأخبار
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

«في 6 أيام الحظر».. تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية

شن مركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي ثاني، إذ شهدت الحمله تعقيم جميع الشوارع بينهم شارعي: «شل، والجعيص، وعبد الحكيم عامر»، بالإضافة إلى منطقة البلابسه، ومدخل العقارات، وأبواب السيارات المتواجدة بالشارع في إطار استكمال التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. في سياق أخر، شهدت المحافظة تواجدًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات الشرطة، ودوريات تطوف الشوارع للتأكد من هوية المارة، وكذلك إغلاق المحلات المخالفة في موعد الحظر.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر ناعيًا أحمد اللواح: بطلا من أبطال مصر المرابطين

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، قائلًا: «ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث». دعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

خوفا من كورونا..إغلاق الكورنيش والشواطئ بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 172 لسنة 2020، اليوم السبت، الذي ينص على أن تغلق غلقًا تامًا وكليًا على مدار الـ24 ساعة جميع الشواطئ وأي كورنيش أو ممشى لنطاق المحافظة وتوابعها، وتشمل كورنيش منطقة نمرة 6، وكورنيش طريق الثلاجات، وأي ممشى أخر بنطاق المحافظة، سواء عام أو خاص وما يماثلها من مناطق التجمعات، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفض أي شكل من أشكال التجمعات أيًا كان نوعه أو موقعه .
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]