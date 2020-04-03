«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

أرشيفية

بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.

تقدم صاحب شركة تكييف وتبريد، ببلاغًا أفاد فيه تلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص، أبدى رغبته في شراء 4 أجهزة تكييف، واتفقا على موعد التسليم أمام أحد العقارات بدائرة قسم 15 مايو. وشرح المجني عليه، أنه وصل إلى المكان المتفق عليه، وأنزل أجهزة التكييف إلى العميل، وطلب منه المبلغ المالي لتسليمه فواتير الشراء،