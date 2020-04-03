جريمة

«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م
أرشيفية
أرشيفية
بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.
تقدم صاحب شركة تكييف وتبريد، ببلاغًا أفاد فيه تلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص، أبدى رغبته في شراء 4 أجهزة تكييف، واتفقا على موعد التسليم أمام أحد العقارات بدائرة قسم 15 مايو. وشرح المجني عليه، أنه وصل إلى المكان المتفق عليه، وأنزل أجهزة التكييف إلى العميل، وطلب منه المبلغ المالي لتسليمه فواتير الشراء،
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إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
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مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
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ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
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مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
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سرقة

«لا تحبسوها» سرقة وبلاغ على فيسبوك انتهت بكرم أخلاق

سيدة بسيطة، فقدت حقيبة يدها في منطقة مشعل بدائرة قسم شرطة الهرم، وسط انشغالها بشراء جميع احتياجاتها الأساسية دفعة واحدة، لتقليل خروجها من المنزل في ظل احتياطات الوقاية من فيروس كورونا، والتزاما بتوجيهات الدولة لمكافحة انتشاره، وأيقنت السيدة أنها تعرضت للسرقة، لكنها آثرت عدم النزول مرة أخرى إلى قسم الشرطة للإبلاغ، خشية التعرض لزحام، فلجأت إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على "فيسبوك" لتبلغ عن تعرضها لجريمة السرقة، لتفاجئها سعادة غامرة بالإجراءات اللاحقة، ثم تعرضها لموقف إنساني مؤثر.
وزارة-الداخلية

«العمال خرجوا من مستشفى العزل».. الأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أربعة أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج العاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا للمطاعم المحيطة، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تضمن الادعاء بقيام عددًا من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي في القاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة الكائنة بمحيط المستشفى، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
حبس-متهمه

حبس زوجين استوليا على أموال الراغبين في السفر

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول، 4 أيام على ذمة التحقيق معهما، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إمكانهما تسفير الراغبين في العمل بالخارج، وإلحاقهم بالعمل في شركات كبرى بعدد من الدول العربية، وأمرت النيابة بالتحفظ على مبلغ 342 ألف جنيه ضبطت بحوزة المتهمين، علاوة على عقود عمل وتأشيرات مزورة، وطلبت النيابة الاستعلام عن أرصدة المتهمين بالبنوك وأمرت بالتحفظ عليها على ذمة التحقيقات.
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