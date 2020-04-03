مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بسبب دراجة بالطرق الإقليمي

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م

أرشيفية

بسبب الحمولة الزائدة، واستخدام دراجة نارية ثلاثية "تروسيكل" مخصص لنقل البضائع الخفيفة فى تحميل الركاب وبتزاحم بالغ بالمخالفة لقوانين المرور، انقلبت المركبة، متسببة فى إصابة 11 عاملًا كانوا متكدسين بالتروسيكل، بإصابات بالغة تنوعة بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات النجدة، وسرعان ما وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء استقرار حالة أغلبهم باستثناء عدة حالات مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج المخ.

وقع الحادث بالطرق الإقليمي بمركز العدوة، وأسفر عن إصابة كلا من: محمد جودة عيسي، 17 سنة، وشقيقه عمر 18 سنة، وشعبان أنور عبدالهادي، 17 سنه، ومصطفي ناجح عيد، 17 سنة، وخالد محمد عبدالحميد، 19 سنة، ومحمود أحمد حسين، 19 سنة، وفارس عيد غانم، 17 سنة، محمد عبدالعظيم العشني، 18 سنه، ومحمد عبدالسلام صلاح، 16 سنة،