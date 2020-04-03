جريمة

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بسبب دراجة بالطرق الإقليمي

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
بسبب الحمولة الزائدة، واستخدام دراجة نارية ثلاثية "تروسيكل" مخصص لنقل البضائع الخفيفة فى تحميل الركاب وبتزاحم بالغ بالمخالفة لقوانين المرور، انقلبت المركبة، متسببة فى إصابة 11 عاملًا كانوا متكدسين بالتروسيكل، بإصابات بالغة تنوعة بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور استغاث الأهالي بقوات النجدة، وسرعان ما وصلت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء استقرار حالة أغلبهم باستثناء عدة حالات مصابة باشتباه ما بعد ارتجاج المخ.
وقع الحادث بالطرق الإقليمي بمركز العدوة، وأسفر عن إصابة كلا من: محمد جودة عيسي، 17 سنة، وشقيقه عمر 18 سنة، وشعبان أنور عبدالهادي، 17 سنه، ومصطفي ناجح عيد، 17 سنة، وخالد محمد عبدالحميد، 19 سنة، ومحمود أحمد حسين، 19 سنة، وفارس عيد غانم، 17 سنة، محمد عبدالعظيم العشني، 18 سنه، ومحمد عبدالسلام صلاح، 16 سنة،
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
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طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
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ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
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