جهود لكشف غموض مقتل سيدة في حدائق القبة

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٤ م

أرشيفية

يكثف رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، برئاسة المقدم خالد سيف، جهودهم لكشف غموض جريمة اقتحام شقة ربة منزل، وقتلها خنقًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومدخراتها المالية، وكون رجال المباحث فريق تحري لأخذ إفادات الأهالي، وحصر المشاهدات التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الجناة، كما يتولى الفريق تفريغ كاميرات المراقبة أملًا في التوصل إلى تحركات المتهمين بمنطقة سكن القتيلة وتحديد أوصافهم وملامحهم لسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة باتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا واستغاثة من الأهالي، مفادها العثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مقتولة خنق. وتبين وجود بعثرة وآثار عنف تدل على مقاومة الضحية للجناة، وتبين خنقها بقطعة قماش حول عنقها، علاوة على وجود إصابات أخرى