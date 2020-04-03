أبقوا آمنين واستمتعوا.. رسالة نجمة «La Casa De Papel» للمصريين
تحرير:إسراء سليمان
٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م
La casa de papel
يعتبر المسلسل الإسباني "La casa de papel"، من أشهر المسلسلات في الوقت الحالي عالميًا، إذ نال إعجاب الجمهور منذ طرح الموسم الأول في 2017، وتدور أحداثه عبر سلسة من الغموض والأكشن والإثارة، استمرت خلال ثلاثة مواسم، قبل أن تطرح اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من قبل شركة نتفليكس العالمية، وقابل المصريون الخبر بفرحة عارمة، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقائمة الأكثر بحثا على جوجل، وكانت ردود المصريين مدهشة، وكأنه المسلسل طوق النجاة في ظل هذه الظروف، التي يمر بها العام.
ومن المقرر بث الـ8 حلقات على موع نتفليكس مرة واحدة، ويدور الموسم الرابع من «La Casa De Papel»، حول شخصية البروفيسور، وهو الرجل الغامض الذي ظهر خلال المواسم الثالثة السابقة، ويقوم بالإعداد لأكبر عمليات السرقة، من خلال تجنيد 8 أشخاص، لديهم أسماء حركية.
ويعيش البروفيسور في الموسم الرابع حالة
ومن المقرر بث الـ8 حلقات على موع نتفليكس مرة واحدة، ويدور الموسم الرابع من «La Casa De Papel»، حول شخصية البروفيسور، وهو الرجل الغامض الذي ظهر خلال المواسم الثالثة السابقة، ويقوم بالإعداد لأكبر عمليات السرقة، من خلال تجنيد 8 أشخاص، لديهم أسماء حركية.
ويعيش البروفيسور في الموسم الرابع حالة من التوتر، نتيجة لبعض التغييرات التي تدور حوله، كما أن المجموعة تمر بأصعب لحظاتها، إضافة إلى حدوث فوضى من خارج البنك المركزي الإسباني، وبالنسبة للسياق الدرامي، سيتفاجئ الجمهور بتغير غير مسبوق منذ طرح الموسم الأول.
وكانت ردود فعل المصريين رائعة للغاية، فمن الواضح أن فئة كبيرة منهم، يتابعون مسلسل الإيثارة والغموض، فقال أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"خفوا الضغط على النت.. مش عارفين نحمل La case de papel"، وقال آخر: "أتوقع أن لا أحد سينام من الحماس"، وعلق أخدهم: "أعظم مسلسل بالتاريخ".
وينتظر المصريون هذا الجزء بفارغ الصبر، فحسب ما صرح ألفارو مورتى، بطل المسلسل الإسبانى، والذي يلعب دور "البروفيسور"، أن المهمة القادمة هي سرقة لقاح فيروس كورونا.
ووجه بطلا مسلسل "La casa de papel"، ألبا فوريس التى تلعب دور نيروبى، وداركو بيريك الذى يلعب دور هلسنكى، رسالة للجمهور المصرى، قالا فيها: "لكل متابعينا في مصر، أبقوا أقوياء، وأبقوا أمنين واستمتعوا بالموسم الرابع الجديد من La Casa De Papel"، مختتمين رسالتهما باللغة العربية،، بقولهما" إن شاء الله".