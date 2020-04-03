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أبقوا آمنين واستمتعوا.. رسالة نجمة «La Casa De Papel» للمصريين

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م
La casa de papel
La casa de papel
يعتبر المسلسل الإسباني "La casa de papel"، من أشهر المسلسلات في الوقت الحالي عالميًا، إذ نال إعجاب الجمهور منذ طرح الموسم الأول في 2017، وتدور أحداثه عبر سلسة من الغموض والأكشن والإثارة، استمرت خلال ثلاثة مواسم، قبل أن تطرح اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من قبل شركة نتفليكس العالمية، وقابل المصريون الخبر بفرحة عارمة، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقائمة الأكثر بحثا على جوجل، وكانت ردود المصريين مدهشة، وكأنه المسلسل طوق النجاة في ظل هذه الظروف، التي يمر بها العام.
ومن المقرر بث الـ8 حلقات على موع نتفليكس مرة واحدة، ويدور الموسم الرابع من «La Casa De Papel»، حول شخصية البروفيسور، وهو الرجل الغامض الذي ظهر خلال المواسم الثالثة السابقة، ويقوم بالإعداد لأكبر عمليات السرقة، من خلال تجنيد 8 أشخاص، لديهم أسماء حركية. ويعيش البروفيسور في الموسم الرابع حالة
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