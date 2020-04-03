«بسبب كورونا».. تعليق جلسات محكمة الاستئناف أسبوعين

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٣ م

أرشيفية

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، تمديد قرار تعليق جلسات المحاكمات، بدء من غدًا السبت الموافق 4 أبريل، ليمتد حتى 16 أبريل الجاري، أي لأسبوعي عمل إضافيين، وذلك ضمن الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنعًا للتزاحم وتكدس المواطنين داخل أروقة المحاكم، وجاء إعلان القرار تيسيرًا على المواطنين أصحاب القضايا بمحكمة الاستئناف، لإرجاء قصدهم الجلسات بدوائر الاستئناف من غد السبت إلى أسبوعين إضافيين.

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس المحكمة، قررت في وقت سابق استمرار العمل كما هو محدد للدوائر خلال دوري الانعقاد الأول من 4 أبريل حتى 9 أبريل والثاني من 11 أبريل حتى 16 أبريل، بعد فترة 15 يومًا من تعليق الجلسات، لكن الظروف الراهنة وتمديد فترات التحسب لانتشار عدوى "كورونا"