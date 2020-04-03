جريمة

سقوط 3 تجار عملة في سوهاج بتعاملات 5 ملايين جنيه

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م
اتجار في العملة
اتجار في العملة
ضبطت مباحث الأموال العامة 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات، إذ أكدت التحريات اضطلاع عددًا من الأشخاص وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنب وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.
استهدفت مأموريات من فرعي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد المكاتب والأشخاص المشار إليهم، أسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص مقيم مركز جرجا؛ لاشتراكه مع والده الذي يعمل بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهما
اقرأ المزيد
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
عملات-مزيفة (1)

«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
اقرأ المزيد من الأخبار
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط تهريب 726 طربة حشيش في السويس

ضربة قاصمة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمروجي المواد المخدرة بعد إحباط مخطط تشكيل عصابي لتهريب كميات كبيرة من الحشيش والأفيون، إذ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أفراد التشكيل الذين اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها، مخبأة داخل حمولة شكائر جبس بسيارتين إحداهما نقل بمقطورة وأخرى ربع نقل، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وتبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهم مسجل خطر سرقة بالإكراه.
كلنا-واحد (1)

تخفيض 30 %.. هدية الداخلية للمواطنين في «كلنا واحد»

بأسعار مخفضة تصل إلى 30 %، تنطلق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال 18 سلسلة تجارية بـ776 فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة "أمان" على مستوى الجمهورية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
قوات-الشرطة (4)

7 إدارات في مهمة تحقيق الأمن بالشوارع خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي «يضم 7 إدارات متنوعة» جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات «الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية»؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]