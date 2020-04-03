سقوط 3 تجار عملة في سوهاج بتعاملات 5 ملايين جنيه

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٩ م

اتجار في العملة

ضبطت مباحث الأموال العامة 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات، إذ أكدت التحريات اضطلاع عددًا من الأشخاص وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنب وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.

استهدفت مأموريات من فرعي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد المكاتب والأشخاص المشار إليهم، أسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص مقيم مركز جرجا؛ لاشتراكه مع والده الذي يعمل بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهما