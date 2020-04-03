جبروت امرأة.. خانت زوجها مع ابن عمه وقتلت شقيقه

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

أرشيفية

زوجة خائنة، تبلغ من العمر 23 سنة، اعتادت فتح منزلها للأهل والأقارب، حتى اصطفت ابن عم زوجها ليزورها فى مسكن الزوجية والشيطان ثالثهما، إذ ارتبطا بعلاقة آثمة وتعددت لقاءاتهما فى ظل انشغال زوجها بالعمل للإنفاق عليها، لكن المضى فى طريق الحرام فضحها، إذ تصادف وأن شاهد شقيق زوجها ابن عمه يخرج من منزل أخيه فى غيابه، وبتتبعه الأمر تبين له تكرار تردد ابن عمه على زوجة شقيقه فى ظل غياب الأخير، فقررت الخائنة قتل شقيق زوجها حتى لا يفتضح أمرها، لكنه انكشف الآن بعد إزهاق روح الشاهد على خيانتها.

المتهمة "فاطمة ع."، 29 سنة، ربة منزل، أوعزت إلى عشيقها "محمد م."، 43 سنة، فلاح، إلى ضرورة قتله شقيق زوجها، والتخلص منه قبل أن يفضحها أمام زوجها وعائلتيهما. وبالفعل استجاب الأخير وترصد بابن عمه شقيق زوج المتهمة، وأجهز على المجني عليه "محمود إ."، 43 سنة، فلاح، بماسورة حديدية على رأسه حتى هشمها، وساعدته