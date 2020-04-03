جريمة

جبروت امرأة.. خانت زوجها مع ابن عمه وقتلت شقيقه

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
زوجة خائنة، تبلغ من العمر 23 سنة، اعتادت فتح منزلها للأهل والأقارب، حتى اصطفت ابن عم زوجها ليزورها فى مسكن الزوجية والشيطان ثالثهما، إذ ارتبطا بعلاقة آثمة وتعددت لقاءاتهما فى ظل انشغال زوجها بالعمل للإنفاق عليها، لكن المضى فى طريق الحرام فضحها، إذ تصادف وأن شاهد شقيق زوجها ابن عمه يخرج من منزل أخيه فى غيابه، وبتتبعه الأمر تبين له تكرار تردد ابن عمه على زوجة شقيقه فى ظل غياب الأخير، فقررت الخائنة قتل شقيق زوجها حتى لا يفتضح أمرها، لكنه انكشف الآن بعد إزهاق روح الشاهد على خيانتها.
المتهمة "فاطمة ع."، 29 سنة، ربة منزل، أوعزت إلى عشيقها "محمد م."، 43 سنة، فلاح، إلى ضرورة قتله شقيق زوجها، والتخلص منه قبل أن يفضحها أمام زوجها وعائلتيهما. وبالفعل استجاب الأخير وترصد بابن عمه شقيق زوج المتهمة، وأجهز على المجني عليه "محمود إ."، 43 سنة، فلاح، بماسورة حديدية على رأسه حتى هشمها، وساعدته
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ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
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مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
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جهود لكشف غموض مقتل سيدة في حدائق القبة

يكثف رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، برئاسة المقدم خالد سيف، جهودهم لكشف غموض جريمة اقتحام شقة ربة منزل، وقتلها خنقًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومدخراتها المالية، وكون رجال المباحث فريق تحري لأخذ إفادات الأهالي، وحصر المشاهدات التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الجناة، كما يتولى الفريق تفريغ كاميرات المراقبة أملًا في التوصل إلى تحركات المتهمين بمنطقة سكن القتيلة وتحديد أوصافهم وملامحهم لسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة باتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة.
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مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
جثة

الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
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مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
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