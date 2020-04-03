محمودطاهر يشيد بموقف الحكومة المصرية في مواجهةكورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

محمود طاهر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ". وواصل شلبي: "كما سألته عن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وأكد لي أنه لا يفكر في ذلك أيضا وأنه يفكر الان في فيروس كورونا فقط والدمار الذي سببه في العالم".

وأكد مدحت شلبي خلال برنامجه عبر قناة القاهرة والناس أن محمود طاهر أشاد خلال الاتصال التليفوني الذي دار بينهما بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة فيروس كورونا، موضحًاأن تلك الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، حيث كان هناك سرعة في اتخاذ القرارات



وأكد مدحت شلبي خلال برنامجه عبر قناة القاهرة والناس أن محمود طاهر أشاد خلال الاتصال التليفوني الذي دار بينهما بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة فيروس كورونا، موضحًاأن تلك الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، حيث كان هناك سرعة في اتخاذ القرارات عكس ما قامت به الحكومة الإنجليزية وهو ما ترتب عليه تفاقم انتشار المرض في أرجاء انجلترا.

الجدير بالذكر أن محمود طاهر كان عضوًا بالاتحاد المصري لكرة القدم، قبلها كان عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي عندما كان صالح سليم رئيسا للقلعة الحمراء، ثم تولى طاهر رئاسة نادي القرن الإفريقي خلال الفترة من ابريل 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2017.



