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محمودطاهر يشيد بموقف الحكومة المصرية في مواجهةكورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
محمود طاهر
محمود طاهر
كشف الإعلامي مدحت شلبي، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ". وواصل شلبي: "كما سألته عن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وأكد لي أنه لا يفكر في ذلك أيضا وأنه يفكر الان في فيروس كورونا فقط والدمار الذي سببه في العالم".
وأكد مدحت شلبي خلال برنامجه عبر قناة القاهرة والناس أن محمود طاهر أشاد خلال الاتصال التليفوني الذي دار بينهما بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة فيروس كورونا، موضحًاأن تلك الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، حيث كان هناك سرعة في اتخاذ القرارات
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انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
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بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
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بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
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كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الحكومة والشعب عليهما التزامات في مواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذا جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
مصطفى-مدبولي

الحكومة تكشف حقيقة احتجاز مخالطين لمصابي كورونا رغم سلبية التحليل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيديو يظهر احتجاز مخالطين لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الطبي على الرغم من سلبية تحليل "PCR" الخاص بهم وثبوت خلوهم من الفيروس، غير صحيح. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتجاز أي مواطن يثبت سلبية تحليله وخلوه من الفيروس بأي من مستشفيات العزل الطبي. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يتم عزل الحالة المخالطة منزليا لمدة 14 يوما.
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