محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

محمود طاهر

أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.

وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامجه "مساء الأنوار"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، أنه أجرى اتصالا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، لاستطلاع رأيه فيما يتردد عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة. وأكد شلبي، أن طاهر أشاد بما تقوم به الدولة المصرية لمكافحة كورونا، مشددا على