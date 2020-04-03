رياضة

محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
محمود طاهر
محمود طاهر
أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.
وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامجه "مساء الأنوار"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، أنه أجرى اتصالا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، لاستطلاع رأيه فيما يتردد عن رغبته في الترشح  لرئاسة اتحاد الكرة. وأكد شلبي، أن طاهر أشاد بما تقوم به الدولة المصرية لمكافحة كورونا، مشددا على
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تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
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المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
أحمد فتحي

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
كريستيانو رونالدو

طرد أجبر رونالدو على منح لاعبي يوفنتوس أجهزة كمبيوتر

كشف فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، أسباب منح زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، زملائه في الفريق أجهزة كمبيوتر، جاء ذلك في حوار مع قناة "فووت تراك" البولندية، قائلًا: "أليجري المدير الفني السابق للفريق وضع قاعدة، تقضي بإجبار اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء على منح شيء لزملائه في الفريق". وحصل رونالدو على بطاقة حمراء خلال مباراة يوفنتوس أمام فالنسيا الإسباني، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.
يوفنتوس

بسبب كورونا.. يوفنتوس يخفض رواتب لاعبيه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، ولاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره مساء اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الحالي، واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.
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