محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا
٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
محمود طاهر
أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.
وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامجه "مساء الأنوار"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، أنه أجرى اتصالا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، لاستطلاع رأيه فيما يتردد عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.
وأكد شلبي، أن طاهر أشاد بما تقوم به الدولة المصرية لمكافحة كورونا، مشددا على
وكشف الإعلامي مدحت شلبي، عبر برنامجه "مساء الأنوار"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، أنه أجرى اتصالا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، لاستطلاع رأيه فيما يتردد عن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.
وأكد شلبي، أن طاهر أشاد بما تقوم به الدولة المصرية لمكافحة كورونا، مشددا على أن سرعة اتخاذ القرارات في مصر كان له دور إيجابي عكس ما قامت به الحكومة الإنجليزية وهو ما ترتب عليه انتشار المرض في أرجاء إنجلترا.
وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمة معه وهو متواجد الآن في لندن، وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة".
وواصل شلبي: "كما سألته عن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وأكد لي أنه لا يفكر في ذلك أيضا، وأنه يفكر الآن في فيروس كورونا فقط، والدمار الذي سببه في العالم، وكيفية تدارك الأزمة الإقتصادية التي سيخلفها هذا المرض بعد انتشاره بهذه الصورة الرهيبة في العالم".