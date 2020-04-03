رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٤ م

ليفربول - ليستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".

وواصل "موعد عودة المسابقة تحت المراجعة بشكل مستمر مع كافة الملاك والمسؤولين، ونعمل معا خلال هذا الوقت الصعب، يوجد هدف واحد بالنسبة لكل مباريات الدوري والكأس المتبقية وهي أن تلعب، لأن ذلك سيمكننا من ضمان النزاهة الكاملة لكل مسابقة، رغم ذلك، أي استئناف للعب سواء بالنسبة للاتحاد الإنجليزي أو الرابطة الإنجليزية