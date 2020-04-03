بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٤ م

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.

وأوضح مندي عبد الله، أحد أهالي قرية أبو جرج، إن الأجهزة الأمنية فرضت الحظر، بالإضافة إلى عدم الخروج من القرية والوصول إلى قرى مجاورة أو مدينة بني مزار؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.وقال مصدر داخل مديرية صحة المنيا، رفض ذكر اسمه بناءا على تعليمات الوزارة بعدم التحدث لوسائل الإعلام،

وأوضح مندي عبد الله، أحد أهالي قرية أبو جرج، إن الأجهزة الأمنية فرضت الحظر، بالإضافة إلى عدم الخروج من القرية والوصول إلى قرى مجاورة أو مدينة بني مزار؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقال مصدر داخل مديرية صحة المنيا، رفض ذكر اسمه بناءا على تعليمات الوزارة بعدم التحدث لوسائل الإعلام، إن كافة الإجراءات تتم دون اكتشاف أية حالات جديدة حتى الآن، لكنها بشكل وقائي حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أن العزل يأتي كإجراء احترازي، نظرًا لعودة عددً من أهالي القرية من العمرة قبل فترة وخضعوا للمتابعة الصحية، وثبت وجود 8 حالات مصابة بالفيروس في وقت سابق، وتم عزلهم بمستشفيات خارج المحافظة منهم 4 عادوا لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء، وقد تم توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بالمكاتب التموينية.

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه زار القريتين الثلاثاء الماضي، وتابع الحالة العامة داخلهما، لافتًا أنه اتخذ عدة إجراءات منها: التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عددًا من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضى من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بالمكاتب التموينية.

وأضاف أبو زيد، أنه تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم بشكل عاجل، مع توفير دعم عيني وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالي القريتين.

وأكد على تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية والتضامن الاجتماعي.

وأعلنت محافظة المنيا، عن تخصيص 1000 كرتونة من المواد الغذائية كمساعدات عينية، لجميع الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار، والبالغ عددهم 232 مواطنا، إلى جانب توزيع عددًا من المساعدات على مجموعة من الأسر الأكثر احتياجا بالقريتين.

وتابع محافظ المنيا، التجهيزات الخاصة بإرسال المساعدات العينية، لتوزيعها على الأسر، حيث ستتولى الوحدة المحلية لمركز بني مزار توزيعها على منازل الأسر الأكثر احتياجا، بواقع 500 كرتونة لقرية القيس و500 أخرى لقرية أبو جرج.

وناشد المحافظ، الأسر التي تم وضعها تحت الحجر الصحي المنزلي، بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية أي احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.