كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

72 ساعة ترجم خلالها القائمون على المرحلة الثانية عشر لمبادرة "كلنا واحد" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة محدودي الدخل.

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٥ م

مبادرة كلنا واحد

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.

وتستهدف المبادرة توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة؛ للوقاية والحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد