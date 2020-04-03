جريمة

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
وفي وقت سابق، ناشدت النيابة العامة الجميع توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، وذلك بعد رصدها العديد من الشائعات والاخبار المغلوطة، مؤكدة أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات بالحبس والغرامة. وشددت النيابة على أنها ستتصدى
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ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
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«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
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كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
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الداخلية تزف بشرى سارة لـ392 من نزلاء السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 392 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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الداخلية تكشف عن تعامل المواطنين في أول أيام الحظر

سجل رجال الشرطة بوزارة الداخلية تجاوبا من جانب المواطنين خلال أول أيام حظر التحرك، وشهد اليوم الأول من تنفيذ قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تجاوبا من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها تحت إشراف اللواء محمود توفيق، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة؛ لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
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«أول حادث بعد الحظر».. إصابة 3 أشخاص في أسيوط

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أمام مول الجامعة، تقاطع يسري راغب في أسيوط، وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني بأسيوط. وقال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الحادث وقع في أول ساعة بعد الحظر، لافتًا إلى أن الأسباب الأولية للحادث جاءت نتيجة السرعة الزائدة، والسير عكس الاتجاه ولحاق أخر ساعة في الحظر. تم تحرير محضرًا بالوقعة، خطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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بسبب خلافات الجيرة.. مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز دشنا التابع لمحافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مدير المباحث الجنائبية يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي، بنشوب مشاجره بين عائلتين بقرية فاو غرب بدشنا ووقوع قتيل و مصابين.
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