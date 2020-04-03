مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٧ م

وزارة الداخلية

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.

وفي وقت سابق، ناشدت النيابة العامة الجميع توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، وذلك بعد رصدها العديد من الشائعات والاخبار المغلوطة، مؤكدة أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات بالحبس والغرامة. وشددت النيابة على أنها ستتصدى

وفي وقت سابق، ناشدت النيابة العامة الجميع توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، وذلك بعد رصدها العديد من الشائعات والاخبار المغلوطة، مؤكدة أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات بالحبس والغرامة.



وشددت النيابة على أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظًا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.



