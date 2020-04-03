أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.

المسلسل بطولة الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار