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أحمد فهمي يروج لمسلسل «رجالة البيت» مع أكرم حسني

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
نشر الفنان أحمد فهمي البوستر التشويقي لمسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في رمصان على حسابه عبر إنستجرام، معلقًا عليه قائلًا: «رجالة البيت تيمون وبومبا رمضان 2020». الشركة المنتجة قررت تغيير "تيمون وبومبا" لـ"رجالة البيت" واستأنف فريق العمل التصوير بعد أجازة بسبب تداعيات فيروس كورونا ويكثف المخرج أحمد الجندي عدد ساعات التصوير للحاق بالماراثون الرمضاني، ويعرض المسلسل على قناة أبو ظبي.
المسلسل بطولة الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، ويشارك في البطولة ويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي. وكانت آخر أعمال أكرم حسني مسرحية "عطل فني"، مع هشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، ومن تأليف وأشعار
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الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
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إصابة أحد أفراد عائلة جوليا بطرس بفيروس كورونا

أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة، بحسب "روسيا اليوم". ?وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر": "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا". وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".
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راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.
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«هزر فزر».. أحمد فهمي أبرز ضيوف برنامج هنا الزاهد

تعتبر هذه الأيام عصيبة للغاية، الجميع يعيش حالة من الخوف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن مع إطلاق أولى حلقات البرنامج الترفيهي الجديد "هزر فزر" لهنا الزاهد، والذي يعرض على قناة cbc، من المؤكد أننا سنجد بعض المرح، وفي البداية قالت: "أنا مذيعة طب إزاي، اللي عاوز يضحك يستنى هنا"، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لهنا، ولأنها تتميز بخفة الدم والروح، من المتوقع أن يلقى إعجابا كبيرا من الجمهور، كما أن ضيوف الحلقة الأولى كانت مفاجأة للجميع.
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نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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