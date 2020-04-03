جريمة

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
أسرع صاحب الشركة إلى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة وحرر بلاغا بالواقعة، وأدلى بأوصاف المشكو في حقه التقريبية، مشيرا إلى أنه ترك أجهزة التكييف بمكان التقابل وطلب منه المتهم الحضور صحبته إلى منطقة البنوك بدائرة القسم بدعوى سحب ثمن أجهزة التكييف، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار، ولدى عودته لمكان ترك
اقرأ المزيد
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
عملات-مزيفة (1)

«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
كلنا-واحد (1)

كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
قبض-متهم

«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.
وزارة-الداخلية

«العمال خرجوا من مستشفى العزل».. الأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على أربعة أشخاص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج العاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا للمطاعم المحيطة، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا تضمن الادعاء بقيام عددًا من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي في القاهرة بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة الكائنة بمحيط المستشفى، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.
سرقة-السيارات (3)

سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
انهيار- العقار (2)

بطولة في زمن كورونا.. ماذا حدث بعقار «مساكن اسبيكو»؟

الأجواء بدت هادئة، الجميع يستعد لدخول موعد حظر تحرك المواطنين ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، أصوت صراخ وعويل قطعت حالة الصمت الذي ساد منطقة "مساكن اسبيكو" بمحافظة القاهرة، هرع الأهالي لاكتشاف مصدر تلك الأصوات ليصاب الجميع بدهشة ممزوجة بذعر اعتلى الوجوه وسكن القلوب معا، تعرض عقار سكني لانهيار جزئي أثر انهيار السُلم، ما نتج عنه احتجاز أكثر من ثلاثين شخصا، وهم قاطنو وحدات سكنية من الطابق الثالث وحتى الطابق الخامس والأخير، ليبلغ الأهالي شرطة النجدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]