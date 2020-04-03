«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م

تجارة العملة

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ممارسة المتهم نشاطا واسع في مجال التعامل بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالي يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال ممارسته