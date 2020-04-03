الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش
تحرير:محمد مجلي
٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م
اللواء محمد الشريف
واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة لتفقد حالة عدم التزام المواطنين على كورنيش المدينة، مؤكدا أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، وتواجدهم في تجمعات، مشددًا على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس
وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة لتفقد حالة عدم التزام المواطنين على كورنيش المدينة، مؤكدا أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، وتواجدهم في تجمعات، مشددًا على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأصدر تعليماته لمسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، ورؤساء الأحياء بسرعة منع كافة التجمعات الأسرية والشبابية وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش، لاسيما بعد إغلاق المحافظة كافة الشواطىء.
ووجه المواطنين بضرورة الاستجابة لحملات التوعية نظرًا لخطورة المرحلة الحالية الذي تمر بها مصر حاليا بالنسبة لوباء فيروس كورونا المستجد.
ولفت الشريف أنه تم إغلاق الـ61 شاطئ بالمحافظة غلقا تاما، للحد من تجمعات المواطنين، موضحا أن المحافظة مستمرة في شن حملاتها على الشواطئ والمحال والكافيتريات لحين الانتهاء تمام من تلك الأزمة.
ودعت المحافظة المواطنين لضرورة الوعي بطبيعة المرحلة التي تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من وزارة الصحة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.