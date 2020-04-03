الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش

تحرير:محمد مجلي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م

اللواء محمد الشريف

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة لتفقد حالة عدم التزام المواطنين على كورنيش المدينة، مؤكدا أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، وتواجدهم في تجمعات، مشددًا على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس