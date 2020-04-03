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الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش

تحرير:محمد مجلي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٠ م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة لتفقد حالة عدم التزام المواطنين على كورنيش المدينة، مؤكدا أنه لن يسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، وتواجدهم في تجمعات، مشددًا على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس
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فيروس- كورونا (7)

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي العام لعلاج حالات كورونا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى ملوي العام؛ تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ملوي.
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بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
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الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
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خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
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كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الهدوء يسود الإسكندرية في الحظر.. وتوزيع معونات على العمال

ساد الهدوء أرجاء محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع بدء حظر التجوال سادس أيام الحظر التي فرضتها أجهزة الدولة المصرية ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت مديرية أمن الأسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، جميع القوات على مداخل ومخارج المحافظة، وفي الأماكن والنقاط الرئيسية الخاصة بإحكام السيطرة على الطرق الرئيسية لتطبيق الحظر الكامل على جميع المناطق والشوارع، وبخاصة الطرق التي تشهد تجمعات كبيرة.
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مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
فيروس- كورونا (7)

«أعمال الإسكندرية» تتبرع بـ10 أجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا

أكد مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب التكاتف من جميع الأطياف للمرور بتلك الأزمة التي لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا: "أننا مستمرون في دعم الدولة كل في مكان بهدف القدرة علي مكافحة تفشي فيروس كورونا والسيطرة عليه للخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية". وأعلن السماك، عن توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى الحميات التابعة للمحافظة بعد الإتفاق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فى إطار خطة الجمعية لدعم المحافظة.
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