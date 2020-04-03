خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م

غلق محلات_أرشيفية

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.

وفضت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تجمعات 3 أفراح، وحررت 16 محضرًا لمحلات لم تُغلق اليوم الجمعة، بناءا على قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات بشكل كامل يومي الجمعة والسبتكما فضت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، أحد الأسواق الأسبوعية وذلك استجابه لشكوى الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه على الفور اللواء