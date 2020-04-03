مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م

مدحت العدل

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».

ويحرص «العدل» على الإشادة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا، وكتب في وقت سابق على حسابه عبر تويتر: «من لا يعترف بالأداء المتحضر والراقي بل والمذهل للحكومة المصرية في أزمتي الطقس وكورونا فهو إما جاهل أو مغرض أو الاثنين معا». يذكر ان