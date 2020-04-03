فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
مدحت العدل
مدحت العدل
أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».
ويحرص «العدل» على الإشادة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس كورونا، وكتب في وقت سابق على حسابه عبر تويتر: «من لا يعترف بالأداء المتحضر والراقي بل والمذهل للحكومة المصرية في أزمتي الطقس وكورونا فهو إما جاهل أو مغرض أو الاثنين معا». يذكر ان
اقرأ المزيد
كريم قاسم

طرح فيلمي «ورد مسموم وليل خارجي» على منصة نتفليكس

تطرح منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم الخميس فيلمي «ليل خارجي» عبر منصتها الإلكترونية، وهو من بطولة: «كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي»، ويحكي عن ثلاثة أشخاص: «مو، وتوتو ومصطفى»، من فئات مختلفة تجمعهم الظروف على قضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد. وأعلن أيضا المخرج أحمد فوزي صالح، عن عرش فيلمه «ورد مسموم»، على منصة نتفليكس وهو من بطولة: «محمود حميدة، وصفاء الطوخي، وكوكي، وإبراهيم النجاري»، وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداث الفيلم في حي المدابغ بسور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة.
تامر حسنى

تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فلانتينو»

روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
خالد -النبوي

«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
رولا محمود

نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]