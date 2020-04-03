رياضة

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
وكان أحمد فتحي قد طلب المساواة مع علي معلول، الذي مدد عقده مع الأهلي، بملغ مليون دولار في الموسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، رفضت طلب فتحي، ومنحته مهلة 48 ساعة للرد على العرض المقدم له، ليقرر في النهاية رفض العرض والرحيل إلى بيراميدز. وعق اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق، قال فتحي أن قرار تجديده للنادي
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ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
محمود طاهر تصوير سامح أبو حسن

محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا

أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.
المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
أحمد فتحي

أول تعليق من الأهلي على رحيل أحمد فتحي

علقت إدارة النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي عن صفوف المارد الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي يتمنى التوفيق لأحمد فتحي في خطواته المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا جاء فيه: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري". ورفض أحمد فتحي التجديد لنادي الأهلي، كما قرر الظهير الأيمن الانتقال لصفوف فريق بيراميدز بداية من الموسم القادم.
أفضل لاعب - كاف

هل يتم إلغاء دوري الأبطال؟.. أمين عام الـ"كاف" يجيب

أكد عبد المنعم باه، القائم بأعمال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لم يتم إلغاء أي مسابقة قارية في الوقت الحالي، مشيراً أن كاف يتابع الموقف العالمي يوماً بيوم مع الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية لكل دولة، جاء ذلك في حوار أجراه مع الصحفيين عبر الإنترنت. وبدأ باه، حديثه، قائلًا: "الوضع الحالي كما تعرفون أننا قمنا بتعليق كل الأنشطة من حيث المسابقات، وورش العمل وغيرها، والتي كانت مقررة في مارس وإبريل، ونتابع تطور الموقف مع مختلف الشركاء مثل الفيفا ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية".
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