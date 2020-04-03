آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

تحرير:علي الزيني ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".

وكان أحمد فتحي قد طلب المساواة مع علي معلول، الذي مدد عقده مع الأهلي، بملغ مليون دولار في الموسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء، رفضت طلب فتحي، ومنحته مهلة 48 ساعة للرد على العرض المقدم له، ليقرر في النهاية رفض العرض والرحيل إلى بيراميدز. وعق اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق، قال فتحي أن قرار تجديده للنادي