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الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

تحرير:محمد فتحي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
هالة زايد
هالة زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج، بالإضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا
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فيروس- كورونا (7)

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي العام لعلاج حالات كورونا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى ملوي العام؛ تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ملوي.
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بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (2)

خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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فيروس- كورونا (12)

ارتفاع ضحايا كورونا في فرنسا إلى 2606 حالات وفاة

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2606 حالات. من جانبه قال المدير العام للصحة الفرنسي جيروم سالومون، إن عدد الوفيات ازداد بواقع 292 حالة مقارنة مع حصيلة أمس السبت، وبلغ 2606 حالات، بناء على البيانات المتاحة، مضيفًا أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 40 ألفا و174 حالة، وفقًا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
كورونا

الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ327 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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