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أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

تحرير:وكالات ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م
فيروس كورونا_أرشيفية
فيروس كورونا_أرشيفية
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.



شينزو-آبي (3)

اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
بريطانيا - كورونا

تعافي امرأة إسبانية عمرها 100 عام من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، خروج امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد 19". وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم، لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا، امرأة عمرها 100 عام". وكانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت في بيان لها، أمس الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية.
فيروس- كورونا (3)

37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تل أبيب

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم". ومنعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء. ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
فيروس- كورونا (8)

كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء في البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات في البلاد بسبب الوباء.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
العالم يحارب كورونا

خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
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