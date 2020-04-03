جريمة

ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
مبالغ مالية
مبالغ مالية
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل ستة ملايين جنيه. كما تم ضبط صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته 536 ألف جنيه. وشملت
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عملات-مزيفة (1)

«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
وزارة-الداخلية

مصادر تكشف حقيقة فيديو نقل متوفى بكورونا بسيارة نقل

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان محل رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتبين عدم صحته، إذ نفت مصادر أمنية مسؤولة بالوزارة صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من قيام بعض المواطنين بنقل جثمان شخص متوفي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" إلى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد بواسطة سيارة ربع نقل، مشيرة إلى أن صحة الواقعة هي قيام إحدى سيارات الشرطة بنقل مريضة وزوجها استغاثا بها خلال فترة الحظر لنقلها إلى المستشفى لمعاناتها من غيبوبة مرض السكري.
كلنا-واحد (1)

كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
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عملات-مزيفة (1)

«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
اموال

سقوط 3 تجار عملة في سوهاج بتعاملات 5 ملايين جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات، إذ أكدت التحريات اضطلاع عددًا من الأشخاص وأصحاب مكاتب السفريات بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنب وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
قطع-أثرية

حلم تحول سرابًا.. ضبط متحف آثار في منزل موظف

"زغلول. م." موظف أربعيني، لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال عمله بهيئة السكك الحديدية، بحث عن طريقة تمنحه ثروة طائلة دون تكبد مشقة العمل، طرق باب التنقيب عن الآثار، وعثر على قطع أثرية لكن أحلامه الوردية تحولت سرابا، كشفت قوات الأمن مخططه إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم قيام "زغلول.م." 41 سنة، مقيم قرية "منشة المغالقة" التابعة لمركز ملوي، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار وعرضها للبيع.
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