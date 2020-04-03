ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

مبالغ مالية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.

وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل ستة ملايين جنيه. كما تم ضبط صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته 536 ألف جنيه. وشملت

وأمكن ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بنشاطه المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما ما يعادل ستة ملايين جنيه.



كما تم ضبط صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاته 536 ألف جنيه.



وشملت الجهود أيضا ضبط مسئول بمكتب للسفريات بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها "2360 دينارا ليبيا – 15170 جنيها مصريا".



