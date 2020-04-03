تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

تحرير:وكالات ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأشار أن مجموع الإصابات في عموم العراق بلغ 820، والوفيات 54 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 226.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة.وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694،