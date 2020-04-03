بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م

قرية أبو ربيع

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

وقالت مصادر مسؤولة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه سيتم توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم، مشيره أن قرار العزل جاء للحفاظ على حياتهم ولسرعة اكتشاف وعزل الحالات التي ستظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس. وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول العزبة، ومنعت دخول أو خروج أي من المواطنين، بينما بدأت فرق التعقيم