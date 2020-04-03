سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي العام لعلاج حالات كورونا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م
فيروس كورونا_أرشيفية
فيروس كورونا_أرشيفية
افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى ملوي العام؛ تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ملوي.
وتفقد المحافظ، غرف العزل المجهزة بالمستشفى، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وسلّم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية،
اقرأ المزيد
3

بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (2)

خالفوا حظر التجوال.. فض أفراح وتحرير محاضر في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، وحتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنقل منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال التواجد في الشوارع، وإقامة الأفراح وسراداقات العزاء. ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط تواجد موظفو الوحدات المحلية الذين يتابعوا قرار الحظر يوميًا، وتحرير محاضر للمُخالفين له من المحلات.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس كورونا

بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
كورونا

44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

«27 وفاة و316 إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء، إذ ذكر بيان للوزارة: أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، مبينا: أن حالات الوفاة بلغت 27 حالة، بعد تسجيل 3 وفيات خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. كانت وزارة الصحة العراقية، قد سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]