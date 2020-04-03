محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي العام لعلاج حالات كورونا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م

فيروس كورونا_أرشيفية

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى ملوي العام؛ تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ملوي.

وتفقد المحافظ، غرف العزل المجهزة بالمستشفى، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.وسلّم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية،