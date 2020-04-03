ضبط شخص حرض أهالي أكتوبر على أداء صلاة الجمعة

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م

دورية أمنية - أرشيفية

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بأحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بدعوة عدد من الأشخاص للتجمع للصلاة أمام أحد المساجد الكائنة بالمجمع السكني بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف في هذا الشأن حرصًا على سلامة المواطنين واتساقا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

بدورها، أكدت وزارة الأوقاف أنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق، والتحقق من ذلك من خلال أمرين، الأول: عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، والثاني: عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا. وأوضحت