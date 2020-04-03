بيل جيتس يخصص مليارات الدولارات لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م

بيل جيتس

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس عن تمويله بناء عدة مصانع جديدة بغرض تطوير أمصال مضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، على الرغم من مخاطر خسارته لمليارات الدولارات جراء هذه المبادرة عالية التكلفة. وقال رجل الأعمال الأمريكي، أثناء لقاء معه في برنامج “ديلي شو” The Daily Show، أن مؤسسته الخيرية "مؤسسة جيتس" يمكنها التحرك بمرونة وسرعة أكبر من التحرك الحكومي لمواجهة المرض، بحكم مؤهلاتها السابقة في التصدي لأخطار الأمراض المعدية والأوبئة.



وقال بيل جيتس أنه سيتم اختيار المصل الأفضل من بين الأمصال التي يتم تطويرها للتركيز عليها، وبناء مصانع ضخمة لإنتاجها، وقد توقع جيتس أن يحتاج الأمر لنحو 18 شهرا من الآن.