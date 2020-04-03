حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بيل جيتس يخصص مليارات الدولارات لمواجهة فيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م
بيل جيتس
بيل جيتس
أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس عن تمويله بناء عدة مصانع جديدة بغرض تطوير أمصال مضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” COVID-19، على الرغم من مخاطر خسارته لمليارات الدولارات جراء هذه المبادرة عالية التكلفة. وقال رجل الأعمال الأمريكي، أثناء لقاء معه في برنامج “ديلي شو” The Daily Show، أن مؤسسته الخيرية "مؤسسة جيتس" يمكنها التحرك بمرونة وسرعة أكبر من التحرك الحكومي لمواجهة المرض، بحكم مؤهلاتها السابقة في التصدي لأخطار الأمراض المعدية والأوبئة.

وقال بيل جيتس أنه سيتم اختيار المصل الأفضل من بين الأمصال التي يتم تطويرها للتركيز عليها، وبناء مصانع ضخمة لإنتاجها، وقد توقع جيتس أن يحتاج الأمر لنحو 18 شهرا من الآن.
مدافن

تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
حذاء (2)

رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
ملابس -بسيطة -للتغيير

هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]