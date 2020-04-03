سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرالتعليم: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، مضيفًا: «كل من يقول خلاف هذا فهو إجتهاد أو إشاعة أو سوء فهم أو أشياء أخرى». وأضاف شوقي عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، أن اجتماعات مجلس الوزراء ولجنة الأزمات بالدولة، مهتمة جدا بمناقشة وضع امتحانات الثانوية العامة.
وأشار أنه حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في اتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.وأوضح وزيرالتعليم، أنه وفقا للخطة الموضوعة، فسيتم إتاحة أماكن واسعة لامتحانات الثانوية العامة، توفرها الدولة هذا العام منعا لتكدس الطلاب، قائلا: «في ناس ساهرة
اقرأ المزيد
فيروس- كورونا (14)

صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.
فيروس- كورونا (7)

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوي العام لعلاج حالات كورونا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مستشفى ملوي العام؛ تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وعامر طه رئيس مركز ملوي.
3

بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
تابلت-المدرسة

المصرية للاتصالات تسلم شرائح التابلت للإدارات التعليمية غدًا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اعتمد قبل قليل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني «مايو 2020»، الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020. وسيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]