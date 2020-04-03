وزيرالتعليم: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م

وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، مضيفًا: «كل من يقول خلاف هذا فهو إجتهاد أو إشاعة أو سوء فهم أو أشياء أخرى». وأضاف شوقي عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، أن اجتماعات مجلس الوزراء ولجنة الأزمات بالدولة، مهتمة جدا بمناقشة وضع امتحانات الثانوية العامة.

وأشار أنه حتى هذه اللحظة جميع المناقشات تدور في اتجاه عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في يونيو القادم بدون تأجيل، بمساعدة كل مؤسسات الدولة.وأوضح وزيرالتعليم، أنه وفقا للخطة الموضوعة، فسيتم إتاحة أماكن واسعة لامتحانات الثانوية العامة، توفرها الدولة هذا العام منعا لتكدس الطلاب، قائلا: «في ناس ساهرة