صحة المنيا تنفي وفاة حالة مصابة بكورونا داخل المستشفى

تحرير:محمد الزهراوي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٨ م

قالت مديرية الصحة بالمنيا، مساء اليوم الجمعة، إن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم سحب عينات منها وفحصها في معمل pcr بمستشفي حميات المنيا، لافته غلى أنه عند ثبوت أي حالة من الحالات بحملها الفيروس يتم عمل فحص أخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس العينة للتأكد.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه تم أخذ عينة لأحد المرضي المشتبه فيه يوم 31 من مارس الماضي، وتوفى بعد ثبوت إيجابية العينة التي تم تحليلها بمعمل pcr بحميات المنيا في 1 أبريل الجاري، وبإعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ثبت سلبيتها.وأكد بيان المديرية، أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية مع