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هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ ص
يسرا - صورة أرشيفية
يسرا - صورة أرشيفية
روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
وتشارك "مهنا" في مسلسل "الفتوة" الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني، ويشارك في البطولة أحمد صلاح حسني، إدوارد، دياب، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، مي عمر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث المسلسل في عام 1900، بحي الجمالية، ويجسد ياسر جلال دور "حسن الجبالي". وكانت آخر
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