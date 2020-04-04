تسليم «سجدة» ضحية تعذيب والدتها بإمبابة لجدتها

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ ص

تعذيب طفلة - صورة تعبيرية

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتم تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر جيرانها تلك الصور فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها، وعرض الأخيرة على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تعذيب نجلتها والشروع في قتلها، وأودعت النيابة الطفلة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات عند جدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها.

استغاثة رحمة انطلقت كالنار فى الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى، دون أن تنطق ببنت شفة، فآثار التعذيب والحرق والتورم فى جسدها كانت كافية لتنضح بتلك الشكوى وأكثر، ورصد جهاز الأمن الصور المتداولة للطفلة "سجدة" والضجة التى أثارتها صورها لبشاعة ما تعرضت له، وبتحديد هويتهما ومحل سكنهما بمنطقة شارع المطار