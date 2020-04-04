طقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم السبت، حارا نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي الوجه البحري سيكون الطقس حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة، وتشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة.

ويشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا، وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا.وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 35شبين الكوم