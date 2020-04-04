أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.

ويتوقع البيت الأبيض، أن يودي (كوفيد - 19) بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار الفيروس.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي