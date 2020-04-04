«التعقيم في الشارع»عقوبة مخالفي الحظر الصحي بإسرائيل

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفريق خاص من الأشخاص المختصين بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إسرائيل وهم يرشون مواد خاصة للتعقيم على مجموعة من الأفراد في أحد الشوارع، ويظهر في المقطع شخص بلباس خاص يرش مجموعة من الأشخاص الذين تم تجميعهم مع بعض في وسط أحد الشوارع، بمادة خاصة تستخدم للتعقيم في محاربة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي علق فيه الكثيرون بأن السبب يعود لمخالفة هؤلاء الأشخاص لقواعد الحظر الصحي الذي تفرضه إسرائيل لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن تسجيل 571 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 7 آلاف و428 إصابة، من بينها 40 حالة وفاة.ويخضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا، وأظهر