النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ ص

جثة - صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.

النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان، بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، ليحدد أطبائها سبب وفاة المجنر عليه فى تقرير جنائي، يحدد توقيت وقوع الجريمة، ويضع تصور لظروف حدوثها، للاستعانة بتلك المعلومات فى التحقيقات، وصرحت النيابة بتسليم الجثمان بعد ذلك لذويه ودفنه. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من مشرف غرفة عمليات