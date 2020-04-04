جريمة

النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٣ ص
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
النيابة العامة أمرت بتشريح الجثمان، بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، ليحدد أطبائها سبب وفاة المجنر عليه فى تقرير جنائي، يحدد توقيت وقوع الجريمة، ويضع تصور لظروف حدوثها، للاستعانة بتلك المعلومات فى التحقيقات، وصرحت النيابة بتسليم الجثمان بعد ذلك لذويه ودفنه. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من مشرف غرفة عمليات
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تعذيب طفلة

تسليم «سجدة» ضحية تعذيب والدتها بإمبابة لجدتها

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتم تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر جيرانها تلك الصور فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها، وعرض الأخيرة على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تعذيب نجلتها والشروع في قتلها، وأودعت النيابة الطفلة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات عند جدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها.
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ضبط شخص حرض أهالي أكتوبر على أداء صلاة الجمعة

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بأحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بدعوة عدد من الأشخاص للتجمع للصلاة أمام أحد المساجد الكائنة بالمجمع السكني بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف في هذا الشأن حرصًا على سلامة المواطنين واتساقا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملة بالإسكندرية والمنيا

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات غير القانونية، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي بنطاق محافظتي الإسكندرية والمنيا، إذ أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام مدير شركة إستيراد وتصدير "متواجد حاليا بإحدى الدول العربية" وآخر مقيم المنيا بتجميع مدخرات المصريين بدولة عربية، وتهريبهاً إلى داخل البلاد مقابل عمولة.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
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تعذيب طفلة

تسليم «سجدة» ضحية تعذيب والدتها بإمبابة لجدتها

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بإيداع طفلة تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتم تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر جيرانها تلك الصور فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها، وعرض الأخيرة على النيابة العامة للتحقيق معها بتهمة تعذيب نجلتها والشروع في قتلها، وأودعت النيابة الطفلة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات عند جدتها بعد أخذ تعهد عليها بحسن رعايتها.
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جبروت امرأة.. خانت زوجها مع ابن عمه وقتلت شقيقه

زوجة خائنة، تبلغ من العمر 23 سنة، اعتادت فتح منزلها للأهل والأقارب، حتى اصطفت ابن عم زوجها ليزورها فى مسكن الزوجية والشيطان ثالثهما، إذ ارتبطا بعلاقة آثمة وتعددت لقاءاتهما فى ظل انشغال زوجها بالعمل للإنفاق عليها، لكن المضى فى طريق الحرام فضحها، إذ تصادف وأن شاهد شقيق زوجها ابن عمه يخرج من منزل أخيه فى غيابه، وبتتبعه الأمر تبين له تكرار تردد ابن عمه على زوجة شقيقه فى ظل غياب الأخير، فقررت الخائنة قتل شقيق زوجها حتى لا يفتضح أمرها، لكنه انكشف الآن بعد إزهاق روح الشاهد على خيانتها.
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جهود لكشف غموض مقتل سيدة في حدائق القبة

يكثف رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، برئاسة المقدم خالد سيف، جهودهم لكشف غموض جريمة اقتحام شقة ربة منزل، وقتلها خنقًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية ومدخراتها المالية، وكون رجال المباحث فريق تحري لأخذ إفادات الأهالي، وحصر المشاهدات التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية الجناة، كما يتولى الفريق تفريغ كاميرات المراقبة أملًا في التوصل إلى تحركات المتهمين بمنطقة سكن القتيلة وتحديد أوصافهم وملامحهم لسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة باتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة.
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ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
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