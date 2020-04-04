الصين تسجل 4 وفيات و19 مصابا بكورونا بينهم 18 وافدين
٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالى إلى 3 آلاف و329 وفاة، و81 ألفا و818 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، موضحة أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.
وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و751 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 48 ليبلغ 331 حالة.وأوضحت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة
وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها جميعها كانت وافدة من الخارج، فيما خرج 180 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و751 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 48 ليبلغ 331 حالة.
وأوضحت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 888 حالة وافدة بينهم 190 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما مازال 698 شخصا يتلقون العلاج.
من ناحية أخرى، ترأس الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، مراسم الحداد الوطني للضحايا الذين رحلوا خلال مكافحتهم فيروس كورونا، والمواطنين الصينيين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الوباء.
ووقف "بينج" وعدد من المسؤولين الصينيين الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في صمت في مجمع "تشونغنانهاي" للقيادة في العاصمة (بكين)، حيث استمر التأبين 3 دقائق.