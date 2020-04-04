ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في فرنسا ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض بنسبة 44% ليصل إلى 82 ألفا و165 حالة ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين. وذكر جيروم سالومون مدير وزارة الصحة، خلال لقاء يومي مع الصحفيين، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في المستشفيات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 64 ألفا و338 حالة يوم أمس.

وأضاف سالومون أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في دور المسنين بلغ 17 ألفا و827 حالة بالمقارنة مع 14 ألفا و638 حالة، أول من أمس الخميس، عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة، وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها في فرنسا 82 ألفا و165