مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص

مؤمن زكريا - صورة أرشيفية

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".

وتابع زكريا، في تصريحات مع قناة "أون تايم سبورتس": "ثم بعد ذلك سأعود لأمريكا لمتابعة حالتي. تكاليف علاجي كاملة تكفل بها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي ورئيس هيئة الترفيه السعودية". وذكر: "هناك جلسة ستجمعني خلال الأيام القليلة المقبلة مع محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي من أجل حل مشكلة المستحقات