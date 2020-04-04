رياضة

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ ص
مؤمن زكريا - صورة أرشيفية
مؤمن زكريا - صورة أرشيفية
تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
وتابع زكريا، في تصريحات مع قناة "أون تايم سبورتس": "ثم بعد ذلك سأعود لأمريكا لمتابعة حالتي. تكاليف علاجي كاملة تكفل بها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي ورئيس هيئة الترفيه السعودية". وذكر: "هناك جلسة ستجمعني خلال الأيام القليلة المقبلة مع محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي من أجل حل مشكلة المستحقات
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق

نفى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، كل ما تردد حول نية النادي، التفريط في باهر المحمدي قائد الفريق، والثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، قائلا: ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، في هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستهدف ضرب استقرار النادي، هؤلاء اللاعبون ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة؛ سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي مهما كانت الإغراءات".
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آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
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هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
احمد-فتحى

شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".
أحمد فتحي

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
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