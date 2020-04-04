رياضة

الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص
فريق الإسماعيلي - صورة أرشيفية
فريق الإسماعيلي - صورة أرشيفية
نفى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، كل ما تردد حول نية النادي، التفريط في باهر المحمدي قائد الفريق، والثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، قائلا: ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، في هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستهدف ضرب استقرار النادي، هؤلاء اللاعبون ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة؛ سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي مهما كانت الإغراءات".
وتابع عثمان، أن هذا يأتي ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق الذي تكبد النادي مبالغ كبيرة في تكوينه، حتى يتحقق النضج الفني والذهني للاعبين، بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي، وإسعاد جماهير الدراويش". وذكر: "سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج شريطة
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مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
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باهر-المحمدي

باهر المحمدي خارج حسابات الفراعنة في معسكر مارس

أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خارج حسابات منتخب مصر في معسكر مارس بسببب إصابته مع الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري الممتاز، وذلك بعد أن أعلن الإسماعيلي غياب اللاعب لمدة 3 أسابيع للعلاج مما يعني صعوبة لحاقه بمعسكر منتخب مصر في مارس الجاري، حيث يستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، علمًا بأن الجهار الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (13)

الإسماعيلي يفقد هذا الثنائي أمام الرجاء

أكد أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبي في النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي وفخر الدين بن يوسف، ثنائي الفريق، لن يلحقا بمواجهة الرجاء المغربي، المقرر إقامتها في الخامس عشر من شهر مارس الجاري، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي كأس "البطولة العربية"، بسبب الإصابة التي تعرضا لها، خلال لقاء الجونة الذي أقيم مساء أمس الإثنين، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتحدث عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "تأكد غياب باهر المحمدي عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق في أربطة الركبة، ويحتاج اللاعب لفترة من 3 أسابيع إلى شهر للتعافي".
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (7)

الجونة يتعادل مع الإسماعيلي وسط قرارات مثيرة من الفار

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الإسماعيلي ونظيره الجونة التى أقيمت مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الدراويش رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما جاء الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. الجونة كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما انفرد أحمد ياسر ريان، الذي سدد كرة، أبعدها باهر المحمدي من على خط المرمى قبل أن يصطدم في القائم، وتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لكن مدافع الإسماعيلي، لم يستطع أن يستكمل المباراة، ليشارك إبراهيم أبو اليزيد بدلا منه.
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