الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص

فريق الإسماعيلي - صورة أرشيفية

نفى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، كل ما تردد حول نية النادي، التفريط في باهر المحمدي قائد الفريق، والثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، قائلا: ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، في هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستهدف ضرب استقرار النادي، هؤلاء اللاعبون ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة؛ سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي مهما كانت الإغراءات".

وتابع عثمان، أن هذا يأتي ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق الذي تكبد النادي مبالغ كبيرة في تكوينه، حتى يتحقق النضج الفني والذهني للاعبين، بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي، وإسعاد جماهير الدراويش". وذكر: "سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج شريطة

وتابع عثمان، أن هذا يأتي ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق الذي تكبد النادي مبالغ كبيرة في تكوينه، حتى يتحقق النضج الفني والذهني للاعبين، بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي، وإسعاد جماهير الدراويش".



وذكر: "سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج شريطة تحقيق بطولة للفريق من أجل إسعاد الجماهير"، مضيفا أنه يعي تماما عالم الاحتراف الذي يشهده الوسط الكروي، لكن الهدف الأهم والأسمى هو إسعاد الجماهير، من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة.



وطالب جماهير الإسماعيلي بضرورة الالتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات والتي تهدف في المقام الأول، هز الاستقرار الذي يفرضه مجلس الإدارة.