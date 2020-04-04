رياضة

حسين السيد: صلاح كاد يتسبب في أزمة بحفل زفافي

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
حسين السيد - صورة أرشيفية
حسين السيد - صورة أرشيفية
كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، حقيقة مفاوضات الزمالك معه في الفترة الماضية، قائلا إنه لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الزمالك، والعرض الوحيد من الأبيض كان خلال تواجده مع المقاصة قبل العودة للأهلي عن طريق طارق يحيى المدير الفني لفريقه وقتها، وأنه تلقى إغراءات كبيرة من أحمد مرتضى منصور ولكنه اختار الأهلي دون النظر للمقابل المادي أو السيارة التي عرضت عليه.
وأضاف السيد: "لم أوقع للزمالك من قبل، وتلقيت اتصالات من جانب بعض الوكلاء للجلوس معهم والحصول على مقابل مادي يفوق ما أتقاضاه من الأهلي، وتلقيت معاملة غير جيدة في الأهلي بسبب ما تردد عن توقيعي للزمالك، وتم التعامل معي على أنني حصلت على مقابل مادي من الأبيض". ونفى عقد أي جلسات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك،
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نيمار

تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق

نفى إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، كل ما تردد حول نية النادي، التفريط في باهر المحمدي قائد الفريق، والثنائي عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، قائلا: ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، في هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستهدف ضرب استقرار النادي، هؤلاء اللاعبون ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة؛ سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي مهما كانت الإغراءات".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
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مؤمن زكريا

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ يتحمل تكاليف علاجي كاملة

تحدث مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، عن مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الملاعب وطريقة العلاج التي يداوم عليها في الوقت الحالي، حيث عبر عن حزنه الشديد من قناة الأهلي، قائلا: "أعاني من مرض في الأعصاب، لكن لا أعرف سببه، حاليا أنفذ برنامجا علاجيا يشمل تناول بعض الأدوية فضلا عن تدريبات العلاج الطبيعي، وبرنامجي العلاجي ممتد لـ4 أشهر".
المهندس-محمود-طاهر

هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?
احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
احمد-فتحى

شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".
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