حسين السيد: صلاح كاد يتسبب في أزمة بحفل زفافي

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

حسين السيد - صورة أرشيفية

كشف حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، حقيقة مفاوضات الزمالك معه في الفترة الماضية، قائلا إنه لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي الزمالك، والعرض الوحيد من الأبيض كان خلال تواجده مع المقاصة قبل العودة للأهلي عن طريق طارق يحيى المدير الفني لفريقه وقتها، وأنه تلقى إغراءات كبيرة من أحمد مرتضى منصور ولكنه اختار الأهلي دون النظر للمقابل المادي أو السيارة التي عرضت عليه.

وأضاف السيد: "لم أوقع للزمالك من قبل، وتلقيت اتصالات من جانب بعض الوكلاء للجلوس معهم والحصول على مقابل مادي يفوق ما أتقاضاه من الأهلي، وتلقيت معاملة غير جيدة في الأهلي بسبب ما تردد عن توقيعي للزمالك، وتم التعامل معي على أنني حصلت على مقابل مادي من الأبيض". ونفى عقد أي جلسات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك،

وأضاف السيد: "لم أوقع للزمالك من قبل، وتلقيت اتصالات من جانب بعض الوكلاء للجلوس معهم والحصول على مقابل مادي يفوق ما أتقاضاه من الأهلي، وتلقيت معاملة غير جيدة في الأهلي بسبب ما تردد عن توقيعي للزمالك، وتم التعامل معي على أنني حصلت على مقابل مادي من الأبيض".



ونفى عقد أي جلسات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، مضيفا أنه لا يزال مرتبطا بعقد ممتد مع الأهلي لمدة 3 سنوات.



وأكد أن علاقته جيدة بمحمود تريزيجيه وسعد الدين سمير بداية من قطاع الناشئين حتى الفريق الأول، متابعا: "تريزيجيه لم يتغير بعد الاحتراف ولا يزال على تواصل معي".



وعن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول، أشار إلى أنه لا يزال على تواصل معه رغم احترافه في أوروبا، مضيفا أنه حضر حفل زفافه وكاد أن يتسبب في أزمة بعد ذهاب الحضور إليه والتفاف الجميع حوله.