تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص

نيمار - صورة أرشيفية

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.

وقالت الصحيفة، إن نيمار تدخل في هذه اللحظة لحسم الصفقة، ووعد بوضع 20 مليون يورو من أمواله سواء يتم خصمها من راتبه أو من مكافأة تجديد لاحقة، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية في برشلونة شعرت في هذه اللحظة أن الصفقة ستكون ضخمة للغاية، كما تخوفت أن إعادة نيمار في الموسم الحالي، سيؤدي إلى ارتفاع كتلة الرواتب في

وقالت الصحيفة، إن نيمار تدخل في هذه اللحظة لحسم الصفقة، ووعد بوضع 20 مليون يورو من أمواله سواء يتم خصمها من راتبه أو من مكافأة تجديد لاحقة، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية في برشلونة شعرت في هذه اللحظة أن الصفقة ستكون ضخمة للغاية، كما تخوفت أن إعادة نيمار في الموسم الحالي، سيؤدي إلى ارتفاع كتلة الرواتب في الفريق.



وذكرت أن فيليب كوتينيو تسبب أيضا في فشل عودة نيمار، لأن سان جيرمان كان على وشك إقحامه في الصفقة، لأنه يثق في جودة اللاعب البرازيلي، إلا أن نجم بايرن فضل الانتقال إلى دوري آخر.



واعتقد مديرو برشلونة أنه إذا امتدت المفاوضات لوقت آخر كان سينجح ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، في إقناع مواطنه كوتينيو باللعب إلى جانب كيليان مبابي، إلا أن تحرك كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، كان حاسما.