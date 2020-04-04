رياضة

تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ ص
نيمار - صورة أرشيفية
نيمار - صورة أرشيفية
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
وقالت الصحيفة، إن نيمار تدخل في هذه اللحظة لحسم الصفقة، ووعد بوضع 20 مليون يورو من أمواله سواء يتم خصمها من راتبه أو من مكافأة تجديد لاحقة، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية في برشلونة شعرت في هذه اللحظة أن الصفقة ستكون ضخمة للغاية، كما تخوفت أن إعادة نيمار في الموسم الحالي، سيؤدي إلى ارتفاع كتلة الرواتب في
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