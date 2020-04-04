شيرين عبد الوهاب تطرح «مش قد الهوى»

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

شيرين عبد الوهاب - صورة أرشيفية

ينتظر الجميع الآن الانتهاء من أزمة الكورونا، للعودة إلى الحياة الطبيعية، وحتى يحدث ذلك، تحاول الشعوب اللالتزام بالإجراءات الوقائية، المتمثلة في الالتزام بالبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى، لحصر عدد المرضى، وتجنب نقل العدوى، وأطلق الفنانون مبادرات متعددة، للتشجيع على البقاء في المنزل، وكان آخرهما الفنانة شيرين، التي صرحت بإطلاق أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى"، وذلك بعد غياب طويل عن الجمهور، وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها.

تعتبر الفنانة شيرين أحد العلامات البارزة في الموسيقى المصرية، فينتظر الجمهور دائما أغانيها بفارغ الصبر، وبالرغم من الأزمات المتكررة، التي دخلت فيها نتيجة تلقائيتها، إلا أن مكانتها مازلت محفوظة، وحتى النقاد يعترفون دائما بأن صوتها فريد، وليس له مثيل. "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم،