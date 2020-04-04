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حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
مسجد - صورة أرشيفية
مسجد - صورة أرشيفية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.وشددت الوزارة على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة، مشيرة
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حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
الجامعة-البريطانية

الجامعة البريطانية تصنع 5 آلاف جهاز تنفس دعما لمصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، اليوم السبت، عن قرارها بالمشاركة في المبادرة المصرية لإنتاج 5 آلاف جهاز تنفس صناعي بهدف تعزيز جهود القطاع الصحي في رفع سعة وكفاءة غرف الرعاية المركزة، وتتولى الجامعة تصنيع 5 آلاف جهاز "56 PB" باستخدام التصميمات التي أتاحتها شركة (Medtronic) العالمية وذلك بعد إنتاج نموذج تجريبي وإجازته من وزارة الصحة، معلنة الموافقة على أن تكون المستشار العلمي للمبادرة وذلك من خلال مركز النانو تكنولوجي وكل المراكز البحثية التابعة لها وأعضاء هيئة التدريس.
كوريا - كورونا

كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.
فيروس- كورونا (2)

الإسكندرية: تشكيل لجنة طبية لمتابعة تداعيات كورونا

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا رقم 267 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، للمتابعة اللحظية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وعضوية الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة إسراء الباسطي مسئول مكافحة العدوى بمنطقة العامرية الطبية، الدكتور نادر خليل باحث خبير تخطيط عمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بقيادة القوات البحرية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

إنهاء الخدمة مباشرة.. عقوبة فتح أي مسجد في فترة الإغلاق

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، غلقا تاما إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.
شيشة-فى-المقاهى (1)

محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
كورونا

إغلاق 178 مركز تعليمي ودار حضانة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، أغلقت 62 مركزا للدروس منها 42 مركزا تعليميا و20 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه 178 مركزا تعليميا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.
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